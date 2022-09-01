***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 03.06.2022 TARİHLİ İTFA BONOSUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 28.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 13.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.09.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,472Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFCGDF92215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 03.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000İhraç Fiyatı 0,93921Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.09.2022Kayıt Tarihi 31.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA / Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1 05.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 03/06/2022 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 13.000.000,00-TL nominal değerli, 90 gün vadeli, TRFCGDF92215 ISIN kodlu Finansman bonosunun bugün (01/09/2022)itibariyle vadesi gelmiş olup ödemesi gerçekleştirilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059371BIST