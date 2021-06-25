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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.06.2021 14:09


Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL/BONO 300000000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 130000000 TRY Yurtiçi 28.06.2018 28.06.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 21.07.2017 21.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 75000000 TRY Yurtiçi 07.10.2016 07.10.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 13.11.2015 12.11.2016 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Dikran GÜLMEZGİL 96586000 TRY 68,99
Melisa GÜLMEZGİL BAĞ 41860000 TRY 29,90
Alen BAĞ 1400000 TRY 1
Berna TUNCAY 140000 TRY 0,1
SİLVA BALCIOĞLU 14000 TRY 0,01
TOPLAM 140000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944114


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BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 16,50 4.874.277 % 10,00  
CMBTN 240,30 17.234.195 % 9,98  
NIBAS 13,12 6.632.327 % 9,97  
TKURU 224,00 8.175.459 % 9,97  
DENGE 3,75 1.692.082 % 9,97  
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16:54 Alış Satış %  
Dolar 8,7159 8,7196 % 0,13  
Euro 10,4338 10,4395 % 0,32  
Sterlin 12,0906 12,1513 % 0,00  
Frank 9,4899 9,5471 % 0,44  
Riyal 2,3158 2,3274 % 0,02  
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16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 11,82  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,33 0,07  
B. Petrol 75,72 75,72 0,16  
Seans Raporu 16:54
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