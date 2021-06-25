***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 14:09
Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL/BONO 300000000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 130000000 TRY Yurtiçi 28.06.2018 28.06.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 21.07.2017 21.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 75000000 TRY Yurtiçi 07.10.2016 07.10.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 13.11.2015 12.11.2016 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Dikran GÜLMEZGİL 96586000 TRY 68,99
Melisa GÜLMEZGİL BAĞ 41860000 TRY 29,90
Alen BAĞ 1400000 TRY 1
Berna TUNCAY 140000 TRY 0,1
SİLVA BALCIOĞLU 14000 TRY 0,01
TOPLAM 140000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944114
BIST
16:561.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:568,7304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7373
En Düşük
8,6753
16:5610,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0455
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4590
En Düşük
10,3652
16:56500,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,57
|Açılış
|: 500,55
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
501,47
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ALKA
|16,50
|4.874.277
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.234.195
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.632.327
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.175.459
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.485.598
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.616.671
|% -9,86
|
|BERA
|12,99
|158.746.847
|% -7,81
|
|VAKFN
|12,01
|342.758.392
|% -6,03
|
|THYAO
|14,38
|550.398.978
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,85
|523.202.809
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|449.492.688
|% -0,24
|
|FENER
|39,34
|350.268.047
|% 1,39
|
|VAKFN
|12,01
|342.758.392
|% -6,03
|
|EKGYO
|2,09
|289.878.351
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,24
|229.674.205
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,85
|523.202.809
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|449.492.688
|% -0,24
|
|PETKM
|5,46
|286.010.130
|% 0,37
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7159
|8,7196
|% 0,13
|
|Euro
|10,4338
|10,4395
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,0906
|12,1513
|% 0,00
|
|Frank
|9,4899
|9,5471
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3158
|2,3274
|% 0,02
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,82
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,16
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:05KRTEK
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 384 adet işlem
-
17:03BERA
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 831, 403 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 7, 699.00 milyon TL de
-
17:00FRIGO
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 18.34 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 782 adet işlem
-
16:59BERA
Yüzde -8.09 oranında düşüşle 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 750, 078 adet işlem