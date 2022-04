***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFaruk ÇEVİK Genel Müdür Yardımcısı 04.10.2015 02122177171 hfcevik@cagdasfactoring.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 175.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Dikran GÜLMEZGİL 120732500 TRY 68,99Melisa GÜLMEZGİL BAĞ 52325000 TRY 29,90Alen BAĞ 1750000 TRY 1Berna TUNCAY 175000 TRY 0,1SİLVA BALCIOĞLU 17500 TRY 0,01TOPLAM 175000000 TRY 100