***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2022 11:00
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Faruk ÇEVİK Genel Müdür Yardımcısı 04.10.2015 02122177171 hfcevik@cagdasfactoring.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 175.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Dikran GÜLMEZGİL 120732500 TRY 68,99
Melisa GÜLMEZGİL BAĞ 52325000 TRY 29,90
Alen BAĞ 1750000 TRY 1
Berna TUNCAY 175000 TRY 0,1
SİLVA BALCIOĞLU 17500 TRY 0,01
TOPLAM 175000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015768
BIST
11:512.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 17,67
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:5114,7155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0369
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:5116,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0441
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:51913,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 913,39
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ULUSE
|150,70
|14.607.084
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.337.597
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,84
|26.945.497
|% 8,56
|
|OSMEN
|26,40
|10.154.034
|% 8,20
|
|EDIP
|3,34
|4.812.267
|% -3,75
|
|ERSU
|5,41
|10.216.735
|% -3,22
|
|GRNYO
|2,42
|2.334.994
|% -3,20
|
|CEOEM
|12,77
|16.763.020
|% -3,18
|
|ENSRI
|16,25
|25.257.663
|% -3,10
|
|THYAO
|34,36
|1.608.234.070
|% 2,69
|
|GARAN
|12,57
|1.494.344.590
|% -0,48
|
|SISE
|16,53
|1.084.366.574
|% 1,60
|
|ASELS
|25,68
|1.007.040.455
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,80
|967.848.192
|% 1,04
|
|ODAS
|1,90
|506.456.899
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,58
|480.656.431
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,25
|667.435.097
|% 0,95
|
|KARSN
|5,86
|784.085.020
|% 3,53
|
|AKBNK
|7,80
|967.848.192
|% 1,04
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7139
|14,7155
|% 0,25
|
|Euro
|16,1509
|16,1592
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,2610
|19,3576
|% 0,30
|
|Frank
|15,8258
|15,9211
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9116
|3,9313
|% 0,24
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,45
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,24
|