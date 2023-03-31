***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2023 19:42
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Dikran GÜLMEZGİL 188965000 TRY 53,99
Melisa GÜLMEZGİL BAĞ 157535000 TRY 45,01
Alen BAĞ 3500000 TRY 1
TOPLAM 350000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı 45.01
DİKRAN GÜLMEZGİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 53.99 Bağımsız Üye Değil
DURSUN ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
ERDOĞAN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
ALEN BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 1 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130632
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0237
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0916
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8075
17:591.214,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.214,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1785
|19,1848
|% 0,09
|
|Euro
|20,8225
|20,8584
|% -0,38
|
|Sterlin
|23,5862
|23,7044
|% -0,39
|
|Frank
|20,8866
|21,0124
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0977
|5,1233
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-12,24
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|-7,31
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.185
|8.286
|-32,00
|
|Yarım
|4.012
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.027
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,79
|0,05
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|1,01
|