***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Dikran GÜLMEZGİL 188965000 TRY 53,99Melisa GÜLMEZGİL BAĞ 157535000 TRY 45,01Alen BAĞ 3500000 TRY 1TOPLAM 350000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı 45.01DİKRAN GÜLMEZGİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 53.99 Bağımsız Üye DeğilDURSUN ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiERDOĞAN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilALEN BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 1 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130632BIST