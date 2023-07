***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTAHVİL/BONO 250000000 TRY Yurtiçi 05.07.2023 05.07.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 247250000 TRY Yurtiçi 30.03.2023 30.03.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 170000000 TRY Yurtiçi 05.05.2023 05.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 265000000 TRY Yurtiçi 22.12.2022 22.12.2023 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 445000000 TRY Yurtiçi 09.06.2022 09.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 300000000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 300000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 130000000 TRY Yurtiçi 28.06.2018 28.06.2019 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 21.07.2017 21.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 75000000 TRY Yurtiçi 07.10.2016 07.10.2017 Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 13.11.2015 12.11.2016 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172966BIST