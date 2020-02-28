***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.02.2020 19:53
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
2020/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI N29 sayılı tebliğin üçüncü bölümünün 9. Maddesi gereğince sorumluluk beyanı
a. Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlanmış olan finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup,
b. Finansal tablo ve faaliyet raporunun, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c. Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış olup KAP'a gönderilmesine,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823050
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05317,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -8,48
|Açılış
|: 317,71
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
316,31
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9346
|7,9744
|% -0,45
|
|Frank
|6,4135
|6,4521
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6576
|1,6659
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-55,83
|
|Altın Gr.
|317
|317
|-9,11
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,18
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-1,82
|
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