***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.08.2020 18:10
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/08/2020
Karar Sayısı
2020/23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI N29 sayılı tebliğin üçüncü bölümünün 9. Maddesi gereğince sorumluluk beyanı
a. Şirketimizin 30.06.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış olan finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup,
b. Finansal tablo ve faaliyet raporunun, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c. Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış olup KAP'a gönderilmesine,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871296
BIST
17:581.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
17:587,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
17:588,7350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
17:58460,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 460,18
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:56
|CRDFA
|7,59
|19.559.046
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.778.269
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.217
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.475.507
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|CEOEM
|4,05
|28.673.775
|% -6,25
|
|DGGYO
|12,73
|113.299.419
|% -5,98
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DOBUR
|25,46
|1.142.370
|% -5,77
|
|SISE
|6,22
|2.311.702.253
|% 4,01
|
|PETKM
|4,00
|1.062.047.459
|% -2,68
|
|GARAN
|6,86
|970.488.316
|% 1,33
|
|GUSGR
|6,49
|891.244.824
|% 4,17
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|SISE
|6,22
|2.311.702.253
|% 4,01
|
|PETKM
|4,00
|1.062.047.459
|% -2,68
|
|YKBNK
|2,05
|453.358.511
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,85
|368.164.131
|% -1,60
|
|TRKCM
|4,07
|764.915.011
|% 2,52
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3859
|7,3904
|% 0,00
|
|Euro
|8,7249
|8,7356
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7183
|9,7670
|% 0,23
|
|Frank
|8,0968
|8,1456
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9634
|1,9733
|% -0,12
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,42
|
|Altın Gr.
|461
|462
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,13
|