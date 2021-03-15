***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/08/2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/03/2021Karar Sayısı2021/09Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI N29 sayılı tebliğin üçüncü bölümünün 9. Maddesi gereğince sorumluluk beyanıa. Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış olan finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup,b. Finansal tablo ve faaliyet raporunun, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,c. Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış olup KAP'a gönderilmesine,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918300BIST