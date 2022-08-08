***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 21:23
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
2022/32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI N29 sayılı tebliğin üçüncü bölümünün 9. Maddesi gereğince sorumluluk beyanı
a. Şirketimizin 30.06.2022 tarihi itibariyle hazırlanmış olan finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup,
b. Finansal tablo ve faaliyet raporunun, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c. Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış olup KAP'a gönderilmesine,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053256
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
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2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 17,9800
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|Önceki Kapanış
|: 18,0030
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17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3500
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18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.032,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8948
|17,9033
|% -0,26
|
|Euro
|18,2728
|18,3083
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,5329
|21,6409
|% -0,27
|
|Frank
|18,6816
|18,7941
|% -0,06
|
|Riyal
|4,7473
|4,7711
|% -0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|6,35
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.994
|7,00
|
|Yarım
|3.369
|3.419
|3,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,50
|96,50
|-0,15
|