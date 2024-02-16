***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.02.2024 18:48
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/02/2024
Karar Sayısı
2024/03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI N29 sayılı tebliğin üçüncü bölümünün 9. Maddesi gereğince sorumluluk beyanı
a. Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle hazırlanmış olan finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup,
b. Finansal tablo ve faaliyet raporunun, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c. Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış olup KAP'a gönderilmesine,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250187
BIST