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***CASA* *BALAT* *GLYHO* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

06.11.2020 17:31
GÜNCEL HABERLER



***CASA******BALAT******GLYHO******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BALAT, CASA, GLYHO, YKBNK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E MUSLAHITTIN BALIK 1.344,000
CASA 2 CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. E ESMA KURUMAHMUT 566,410
GLYHO 3 GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. E GLOBAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI 195.077,440
YKBNK 4 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E GÜLDAL TURGUT 22.238,141

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886709


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Altın Ons 1.948 1.948 -1,14  
Altın Gr. 533 533 5,64  
Cumhuriyet 3.566 3.620 94,00  
Tam 3.542 3.633 87,49  
Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
Gümüş.Ons 25,42 25,45 0,06  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,08  
B. Petrol 40,09 40,09 -0,84  
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