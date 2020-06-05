***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CASA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle CASA payında 08/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır). CASA payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/09/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849607BIST