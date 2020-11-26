***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.11.2020 18:13
***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA.E) payında 27/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/02/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890177
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