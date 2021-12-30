***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler CASA31.12.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaCASA EMTIA PETROL CASA 0,2922619 0,2630357Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987163BIST