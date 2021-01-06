***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
06.01.2021 09:29
***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
06/01/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
CASA.E şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897295
BIST
11:111.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,32
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.500
11:117,3658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:119,0833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:11461,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,27
|Açılış
|: 461,69
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BRSAN
|29,92
|121.889.787
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.487.996
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|28.172.163
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|27.186.491
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|27.186.491
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,70
|1.085.958
|% -7,36
|
|NIBAS
|51,05
|4.586.692
|% -7,18
|
|LINK
|32,00
|6.698.496
|% -6,30
|
|GUBRF
|68,80
|526.926.282
|% -1,36
|
|TCELL
|16,94
|497.444.171
|% 2,67
|
|PETKM
|5,24
|497.215.938
|% -0,76
|
|TKFEN
|18,07
|476.820.532
|% -0,77
|
|GARAN
|10,22
|339.059.970
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,56
|200.527.073
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,41
|270.101.410
|% 1,26
|
|PETKM
|5,24
|497.215.938
|% -0,76
|
|TSKB
|1,80
|104.695.818
|% 1,69
|
|KRDMD
|5,94
|305.736.292
|% 1,37
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3616
|7,3658
|% -0,28
|
|Euro
|9,0755
|9,0833
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0252
|10,0755
|% -0,13
|
|Frank
|8,3665
|8,4169
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9579
|1,9678
|% -0,30
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-0,23
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,90
|53,90
|0,30
|
Seans Raporu
11:11
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-
11:21XU100
Endeks 1, 507 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 8, 300.00 milyon TL de
-
11:21METUR
Yüzde 5.88 oranında artışla 22.68 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 675 adet işlem
-
11:20GOODY
Yüzde 6.56 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 825, 102 adet işlem
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, BIMAS, GUBRF
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, AKBNK, TSKB