***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.03.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır, 1-2021 yılı bağımsız denetim firması olarak ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş. ile devam edilmesine,2-Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına, 3-İş bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Onayı müteakibinde tescil ve ilan edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915483BIST