***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2021 17:36
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır, 1-
2021 yılı bağımsız denetim firması olarak ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş. ile devam edilmesine,
2-Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına, 3-İş bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Onayı müteakibinde tescil ve ilan edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915483
BIST
17:491.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
17:497,5345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
17:498,9794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
17:49409,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,69
|Açılış
|: 409,70
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler17:49
|YKGYO
|6,82
|30.002.311
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.256.999
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.538.626
|% 9,96
|
|LINK
|46,98
|20.394.872
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|FENER
|30,86
|207.711.838
|% -9,02
|
|KOZAL
|128,50
|785.584.491
|% 0,63
|
|KRVGD
|18,01
|699.661.706
|% -3,12
|
|EKGYO
|2,42
|552.917.958
|% -0,41
|
|ODAS
|3,91
|506.856.195
|% 1,03
|
|PGSUS
|88,25
|379.189.887
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,42
|552.917.958
|% -0,41
|
|ODAS
|3,91
|506.856.195
|% 1,03
|
|CEMAS
|1,64
|181.779.678
|% 8,61
|
|VAKBN
|4,27
|284.897.838
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|79.372.275
|% 0,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5273
|7,5345
|% 0,31
|
|Euro
|8,9704
|8,9794
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,3610
|10,4130
|% -0,42
|
|Frank
|8,0564
|8,1050
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9960
|2,0060
|% -0,05
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-4,09
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,92
|68,92
|2,18
|