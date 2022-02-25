***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.02.2022 18:19
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Açıklamalar
2021 yılı faaliyet raporumuz ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004676
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,9017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1213
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1612
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05843,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -12,13
|Açılış
|: 843,12
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|178,20
|20.864.914
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|CASA
|107,90
|272.555
|% 9,99
|
|NATEN
|48,72
|40.094.981
|% 9,98
|
|KONKA
|9,26
|50.738.721
|% 9,98
|
|KSTUR
|230,90
|593.831
|% -1,74
|
|ORCAY
|21,60
|15.958.295
|% -1,55
|
|DAPGM
|19,00
|208.989.688
|% -1,25
|
|PAGYO
|9,02
|2.545.206
|% -0,99
|
|ULUUN
|6,40
|71.944.539
|% -0,93
|
|HUNER
|2,68
|487.472.060
|% 0,75
|
|ODAS
|1,34
|209.746.439
|% 6,35
|
|DAPGM
|19,00
|208.989.688
|% -1,25
|
|ISDMR
|23,38
|205.578.809
|% 5,60
|
|BASGZ
|11,52
|174.170.951
|% 6,67
|
|HUNER
|2,68
|487.472.060
|% 0,75
|
|ODAS
|1,34
|209.746.439
|% 6,35
|
|MOBTL
|1,67
|38.960.067
|% 5,70
|
|PEKGY
|0,85
|18.859.467
|% 4,94
|
|IHLGM
|0,70
|12.699.501
|% 4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8945
|13,9017
|% -0,87
|
|Euro
|15,6658
|15,6843
|% -1,02
|
|Sterlin
|18,5460
|18,6390
|% -0,89
|
|Frank
|14,9377
|15,0277
|% -1,01
|
|Riyal
|3,6945
|3,7131
|% -0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-10,94
|
|Altın Gr.
|843
|844
|-11,76
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
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17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
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17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem