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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

25.02.2022 18:19
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Açıklamalar

2021 yılı faaliyet raporumuz ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004676


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TURGG 178,20 20.864.914 % 10,00  
PENTA 297,00 18.599.328 % 10,00  
CASA 107,90 272.555 % 9,99  
NATEN 48,72 40.094.981 % 9,98  
KONKA 9,26 50.738.721 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8945 13,9017 % -0,87  
Euro 15,6658 15,6843 % -1,02  
Sterlin 18,5460 18,6390 % -0,89  
Frank 14,9377 15,0277 % -1,01  
Riyal 3,6945 3,7131 % -0,81  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 -10,94  
Altın Gr. 843 844 -11,76  
Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,90 23,93 -0,23  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 -0,18  
B. Petrol 94,52 94,52 -0,90  
Seans Raporu 18:05
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