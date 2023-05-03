***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarşirketimize ait 01.01.2023 31.03.2023 dönemine ait yönetim kurulu konsolide olmayan faaliyet raporu ekte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145723BIST