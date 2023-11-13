***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.11.2023 18:46
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Açıklamalar
Faliyet Raporumuz Ekte *.PDF olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217625
BIST
'
18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0147
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,6051
En Düşük
28,5819
18:0530,6329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0115
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6329
En Düşük
30,5922
18:051.789,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.789,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5819
|28,5939
|% 0,01
|
|Euro
|30,6037
|30,6255
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,9946
|35,1701
|% -0,02
|
|Frank
|31,5764
|31,7667
|% -0,02
|
|Riyal
|7,5995
|7,6376
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|867,40
|869,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,07
|988,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,29
|1.946,53
|% 0,66
|