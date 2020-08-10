***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 4.634.735 41.821.307 41.821.307Transferler-4.634.735 4.634.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)86.463 -86.463 10.489.393 10.489.393 10.489.393Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 22.582.795 0 7.482.258 6.874.131 10.489.393 53.310.700 53.310.700Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262Transferler12.410.955 -12.410.955Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.376 45.360 41.984 41.984Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 -3.376 7.482.258 41.867.881 45.360 54.274.246 54.274.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI621 78.042.875Dönem Karı (Zararı)45.360 10.153.284Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.890.579 3.037.909Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.724.066 1.058.786Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.691 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.691Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33.718 1.979.123Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler128.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.935.318 64.904.989Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.243.795 -157.238İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.243.795 -157.238Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler603.205 22.074.030İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)603.205 22.074.030Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.610.193 33.044.513İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)34.610.193 33.044.513Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.079 9.943.684İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)95.079 9.943.684Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları621 78.096.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-53.307YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -78.096.442Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.990.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.524Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.524Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.087.966Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.087.966FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)621 -53.567NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)621 -53.567DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.941 58.735DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.562 5.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.562 4.941Ticari Alacaklar9 39.501.094 788.429İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 60 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 39.501.034 788.429Diğer Alacaklar11 5.195.526 5.200.526İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.195.526 5.200.526Peşin Ödenmiş Giderler15 6.617.150 6.617.150İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.617.150 6.617.150Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 5.506.964 6.146.993Diğer Dönen Varlıklar17 3.616.014 3.575.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.616.014 3.575.885ARA TOPLAM60.442.310 22.333.924TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.442.310 22.333.924DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 5.039 3.344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.039 3.344Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.000.000 3.000.000Maddi Duran Varlıklar20 8.440.040 7.154.649Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 59.923.023 63.283.194Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar59.923.023 63.283.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR71.368.102 73.441.187TOPLAM VARLIKLAR131.810.412 95.775.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 254.701 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları254.701 0Ticari Borçlar9 34.803.023 192.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 34.803.023 192.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 34.880 10.678Diğer Borçlar11 35.887.396 35.839.803İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 35.867.798 35.809.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 19.598 30.363Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 1.726.000 1.726.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 1.726.000 1.726.000Kısa Vadeli Karşılıklar31 2.306.386 2.837.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 2.306.386 2.837.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 212.158 188.874İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler212.158 188.874ARA TOPLAM75.224.544 40.795.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.224.544 40.795.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 1.522.689 0Uzun Vadeli Karşılıklar30 9.019 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 9.019 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 779.914 747.148TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.311.622 747.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.536.166 41.542.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.274.246 54.232.262Ödenmiş Sermaye4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)-17.877 -17.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.376Diğer Kazançlar (Kayıplar)-3.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 7.482.258 7.482.258Diğer Kısıtlanmış Yedekler33 7.482.258 7.482.258Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.867.881 29.456.926Net Dönem Karı veya Zararı45.360 12.410.955TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.274.246 54.232.262TOPLAM KAYNAKLAR131.810.412 95.775.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 38.698.241 133.303 18.381.086 133.303Satışların Maliyeti45 -34.609.241 -109.189 -17.610.330 -109.189TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.089.000 24.114 770.756 24.114BRÜT KAR (ZARAR)4.089.000 24.114 770.756 24.114Genel Yönetim Giderleri47-48 -3.981.415 -1.922.052 -1.950.720 -1.272.613Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 52.096 2.575.961 0 257.295Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -9.322 -2.818 -54 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)150.359 675.205 -1.180.018 -991.204Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 10.253.662 10.175.737Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -333.291FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)150.359 10.595.576 -1.180.018 9.184.533Finansman Gelirleri51 1.601.691 1.601.691Finansman Giderleri51 -71.281 -64.860 -71.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)79.078 12.132.407 -1.251.250 10.786.224Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.718 -1.979.123 6.793 -1.989.593Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -33.718 -1.979.123 6.793 -1.989.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.360 10.153.284 -1.244.457 8.796.631DÖNEM KARI (ZARARI)47 45.360 10.153.284 -1.244.457 8.796.631Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.360 10.153.284 -1.244.457 8.796.631Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.376 0 -37.135 -75.993Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 4.328 4.328 -86.463Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-952 0 -41.463 10.470Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -952 0 -41.463 10.470Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.376 0 -37.135 -75.993TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.736 10.153.284 -1.281.592 8.720.638Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.736 10.153.284 -1.281.592 8.720.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867368BIST