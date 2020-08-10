***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 18:10
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 4.634.735 41.821.307 41.821.307
Transferler
-4.634.735 4.634.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
86.463 -86.463 10.489.393 10.489.393 10.489.393
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 22.582.795 0 7.482.258 6.874.131 10.489.393 53.310.700 53.310.700
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262
Transferler
12.410.955 -12.410.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.376 45.360 41.984 41.984
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 -3.376 7.482.258 41.867.881 45.360 54.274.246 54.274.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
621 78.042.875
Dönem Karı (Zararı)
45.360 10.153.284
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.890.579 3.037.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.724.066 1.058.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.691 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.691
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.718 1.979.123
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
128.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.935.318 64.904.989
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.243.795 -157.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.243.795 -157.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
603.205 22.074.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
603.205 22.074.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.610.193 33.044.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.610.193 33.044.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.079 9.943.684
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
95.079 9.943.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
621 78.096.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-53.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -78.096.442
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.990.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.524
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.087.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.087.966
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
621 -53.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
621 -53.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.941 58.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.562 5.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.562 4.941
Ticari Alacaklar
9 39.501.094 788.429
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 39.501.034 788.429
Diğer Alacaklar
11 5.195.526 5.200.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.195.526 5.200.526
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.617.150 6.617.150
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.617.150 6.617.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 5.506.964 6.146.993
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.616.014 3.575.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.616.014 3.575.885
ARA TOPLAM
60.442.310 22.333.924
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.442.310 22.333.924
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 5.039 3.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.039 3.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 8.440.040 7.154.649
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 59.923.023 63.283.194
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
59.923.023 63.283.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.368.102 73.441.187
TOPLAM VARLIKLAR
131.810.412 95.775.111
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 254.701 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
254.701 0
Ticari Borçlar
9 34.803.023 192.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 34.803.023 192.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 34.880 10.678
Diğer Borçlar
11 35.887.396 35.839.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 35.867.798 35.809.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 19.598 30.363
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 1.726.000 1.726.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 1.726.000 1.726.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 2.306.386 2.837.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 2.306.386 2.837.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 212.158 188.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
212.158 188.874
ARA TOPLAM
75.224.544 40.795.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.224.544 40.795.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 1.522.689 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 9.019 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 9.019 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 779.914 747.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.311.622 747.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.536.166 41.542.849
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.274.246 54.232.262
Ödenmiş Sermaye
4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-17.877 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.376
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-3.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 7.482.258 7.482.258
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
33 7.482.258 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.867.881 29.456.926
Net Dönem Karı veya Zararı
45.360 12.410.955
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.274.246 54.232.262
TOPLAM KAYNAKLAR
131.810.412 95.775.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 38.698.241 133.303 18.381.086 133.303
Satışların Maliyeti
45 -34.609.241 -109.189 -17.610.330 -109.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.089.000 24.114 770.756 24.114
BRÜT KAR (ZARAR)
4.089.000 24.114 770.756 24.114
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -3.981.415 -1.922.052 -1.950.720 -1.272.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 52.096 2.575.961 0 257.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -9.322 -2.818 -54 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
150.359 675.205 -1.180.018 -991.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 10.253.662 10.175.737
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -333.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
150.359 10.595.576 -1.180.018 9.184.533
Finansman Gelirleri
51 1.601.691 1.601.691
Finansman Giderleri
51 -71.281 -64.860 -71.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.078 12.132.407 -1.251.250 10.786.224
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.718 -1.979.123 6.793 -1.989.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -33.718 -1.979.123 6.793 -1.989.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.360 10.153.284 -1.244.457 8.796.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
47 45.360 10.153.284 -1.244.457 8.796.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.360 10.153.284 -1.244.457 8.796.631
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.376 0 -37.135 -75.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 4.328 4.328 -86.463
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-952 0 -41.463 10.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -952 0 -41.463 10.470
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.376 0 -37.135 -75.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.736 10.153.284 -1.281.592 8.720.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.736 10.153.284 -1.281.592 8.720.638
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867368
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