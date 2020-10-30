***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:38
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307
Transferler
-4.634.735 4.634.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
86.463 -86.463 9.537.213 9.537.213 9.537.213
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 22.582.795 7.482.258 6.874.131 9.537.213 51.358.520 51.358.520
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262
Transferler
12.410.955 -12.410.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.313 -7.142.896 7.148.209 7.148.209
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.313 7.482.258 41.867.881 -7.142.896 47.084.053 47.084.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33 -100.613 56.518.828
Dönem Karı (Zararı)
-7.142.896 9.537.213
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.091.811 4.289.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 7.274.555 2.794.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 3.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 3.432
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 -186.176 1.494.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.528 42.745.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -20.948.301 1.109.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -20.948.301 1.109.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 3.275.406 7.123.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.275.406 7.123.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.333.751 8.039.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 7.333.751 8.039.584
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 10.289.616 26.473.666
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 10.289.616 26.473.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-100.613 56.572.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -53.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
96.909 -56.574.691
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
10.490.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 96.909 157.206
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 96.909 157.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -67.221.897
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -67.221.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.704 -55.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.704 -55.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.941 58.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.237 2.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.237 4.941
Ticari Alacaklar
9 21.205.600 788.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 21.205.600 788.429
Diğer Alacaklar
11 5.194.862 5.200.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.194.862 5.200.526
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.617.150 6.617.150
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.617.150 6.617.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 5.312.640 6.146.993
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.135.129 3.575.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.135.129 3.575.885
ARA TOPLAM
39.466.618 22.333.924
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.466.618 22.333.924
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 8.711 3.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.711 3.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 7.995.971 7.154.649
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 56.562.854 63.283.194
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.562.854 63.283.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.567.536 73.441.187
TOPLAM VARLIKLAR
107.034.154 95.775.111
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 70.973
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.973
Ticari Borçlar
9 7.526.581 192.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.526.581 192.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 18.286 10.678
Diğer Borçlar
11 43.225.965 35.839.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 43.206.367 35.809.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 19.598 30.363
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 4.535.178 1.726.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.535.178 1.726.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 2.306.386 2.837.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 2.306.386 2.837.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 275.542 188.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 275.542 188.874
ARA TOPLAM
57.958.911 40.795.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.958.911 40.795.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 1.421.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 10.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 10.243
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 559.474 747.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.991.190 747.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.950.101 41.542.849
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.084.053 54.232.262
Ödenmiş Sermaye
4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-17.877 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.313
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-5.313
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 7.482.258 7.482.258
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
7.482.258 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.867.881 29.456.926
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.142.896 12.410.955
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.084.053 54.232.262
TOPLAM KAYNAKLAR
107.034.154 95.775.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 39.491.338 133.303 793.097
Satışların Maliyeti
45 -34.609.241
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.882.097 133.303 793.097
BRÜT KAR (ZARAR)
4.882.097 133.303 793.097
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -7.616.397 -3.996.026 -3.634.982 -1.964.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 213.175 4.358.215 161.079 1.782.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -5.251.703 -5.242.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.772.828 495.492 -7.923.187 -182.531
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 444.269 10.527.829 444.269 274.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.328.559 11.023.321 -7.478.918 91.636
Finansman Gelirleri
51 73.331 -1.528.360
Finansman Giderleri
51 -513 -64.860 70.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.329.072 11.031.792 -7.408.150 -1.436.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
186.176 -1.494.579 219.894 484.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 186.176 -1.494.579 219.894 484.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.142.896 9.537.213 -7.188.256 -952.180
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.142.896 9.537.213 -7.188.256 -952.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.142.896 9.537.213 -7.188.256 -952.180
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.313 0 1.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 6.811 2.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -1.498 -546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -1.498 -546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.313 0 1.937
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.137.583 9.537.213 -7.186.319 -952.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.137.583 9.537.213 -7.186.319 -952.180
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885125
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