***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307Transferler-4.634.735 4.634.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)86.463 -86.463 9.537.213 9.537.213 9.537.213Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 22.582.795 7.482.258 6.874.131 9.537.213 51.358.520 51.358.520Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262Transferler12.410.955 -12.410.955Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.313 -7.142.896 7.148.209 7.148.209Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 -5.313 7.482.258 41.867.881 -7.142.896 47.084.053 47.084.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33 -100.613 56.518.828Dönem Karı (Zararı)-7.142.896 9.537.213Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.091.811 4.289.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 7.274.555 2.794.652Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 3.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 3.432Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29-54 -186.176 1.494.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.528 42.745.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -20.948.301 1.109.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -20.948.301 1.109.359Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-17 3.275.406 7.123.082İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.275.406 7.123.082Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 7.333.751 8.039.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 7.333.751 8.039.584Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 10.289.616 26.473.666İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 10.289.616 26.473.666Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-100.613 56.572.135Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -53.307YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI96.909 -56.574.691Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri10.490.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 96.909 157.206Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 96.909 157.206Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -67.221.897Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -67.221.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.704 -55.863NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.704 -55.863DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.941 58.735DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.237 2.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.237 4.941Ticari Alacaklar9 21.205.600 788.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 21.205.600 788.429Diğer Alacaklar11 5.194.862 5.200.526İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.194.862 5.200.526Peşin Ödenmiş Giderler15 6.617.150 6.617.150İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.617.150 6.617.150Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 5.312.640 6.146.993Diğer Dönen Varlıklar17 1.135.129 3.575.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 1.135.129 3.575.885ARA TOPLAM39.466.618 22.333.924TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.466.618 22.333.924DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 8.711 3.344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.711 3.344Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.000.000 3.000.000Maddi Duran Varlıklar20 7.995.971 7.154.649Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 56.562.854 63.283.194Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.562.854 63.283.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.567.536 73.441.187TOPLAM VARLIKLAR107.034.154 95.775.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 70.973İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları70.973Ticari Borçlar9 7.526.581 192.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.526.581 192.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 18.286 10.678Diğer Borçlar11 43.225.965 35.839.803İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 43.206.367 35.809.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 19.598 30.363Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 4.535.178 1.726.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.535.178 1.726.000Kısa Vadeli Karşılıklar31 2.306.386 2.837.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 2.306.386 2.837.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 275.542 188.874İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 275.542 188.874ARA TOPLAM57.958.911 40.795.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.958.911 40.795.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 1.421.473Uzun Vadeli Karşılıklar30 10.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 10.243Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 559.474 747.148TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.991.190 747.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.950.101 41.542.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.084.053 54.232.262Ödenmiş Sermaye4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)-17.877 -17.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.313Diğer Kazançlar (Kayıplar)-5.313Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 7.482.258 7.482.258Diğer Kısıtlanmış Yedekler7.482.258 7.482.258Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.867.881 29.456.926Net Dönem Karı veya Zararı-7.142.896 12.410.955TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.084.053 54.232.262TOPLAM KAYNAKLAR107.034.154 95.775.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 39.491.338 133.303 793.097Satışların Maliyeti45 -34.609.241TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.882.097 133.303 793.097BRÜT KAR (ZARAR)4.882.097 133.303 793.097Genel Yönetim Giderleri47-48 -7.616.397 -3.996.026 -3.634.982 -1.964.785Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 213.175 4.358.215 161.079 1.782.254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -5.251.703 -5.242.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.772.828 495.492 -7.923.187 -182.531Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 444.269 10.527.829 444.269 274.167FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.328.559 11.023.321 -7.478.918 91.636Finansman Gelirleri51 73.331 -1.528.360Finansman Giderleri51 -513 -64.860 70.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.329.072 11.031.792 -7.408.150 -1.436.724Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri186.176 -1.494.579 219.894 484.544Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 186.176 -1.494.579 219.894 484.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.142.896 9.537.213 -7.188.256 -952.180DÖNEM KARI (ZARARI)-7.142.896 9.537.213 -7.188.256 -952.180Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.142.896 9.537.213 -7.188.256 -952.180Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.313 0 1.937Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 6.811 2.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 -1.498 -546Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -1.498 -546Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.313 0 1.937TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.137.583 9.537.213 -7.186.319 -952.180Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.137.583 9.537.213 -7.186.319 -952.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885125BIST