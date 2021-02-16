***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307Transferler33 -4.634.735 4.634.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 -22.582.795 86.463 22.496.332 12.410.955 12.410.955 12.410.955Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262Transferler33 21.879.226 -9.468.271 -12.410.955Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 -907 6.867.661 6.866.754 6.866.754Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-195.270 56.502.841Dönem Karı (Zararı)33 6.867.661 12.410.955Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.353.640 1.557.422Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 7.223.857 4.652.915Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9-11-30-49 4.471.034 1.409.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 11.983Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.459.051 1.409.980Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29-54 658.749 1.864.034Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 -6.369.507Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler50 -6.369.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.416.571 42.587.771Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -50.848.229 -157.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -50.848.229 -157.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-17 11.003.616 7.993.781İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 11.003.616 7.993.781Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -28.101.009 52.104Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 39.253.223 -745.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 39.253.223 -745.622Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 9.275.828 35.444.747İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 9.275.828 35.444.747Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-195.270 56.556.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -53.307YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI212.720 -56.556.635Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri10.490.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 212.720 175.262Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 212.720 175.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -67.221.897Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -67.221.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.450 -53.794NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.450 -53.794DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.941 58.735DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 22.391 4.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 22.391 4.941Ticari Alacaklar9 51.105.528 788.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 51.105.528 788.429Diğer Alacaklar11 932.215 5.200.526İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 932.215 5.200.526Stoklar13 28.101.009Peşin Ödenmiş Giderler15 6.617.150İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.617.150Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 9.591.987 6.146.993Diğer Dönen Varlıklar17 8.000 3.575.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 8.000 3.575.885ARA TOPLAM89.761.130 22.333.924TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.761.130 22.333.924DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 8.080 3.344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.080 3.344Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.000.000 3.000.000Maddi Duran Varlıklar20 6.438.412 7.154.649Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 56.562.854 63.283.194Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.562.854 63.283.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR66.009.346 73.441.187TOPLAM VARLIKLAR155.770.476 95.775.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 39.446.053 192.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 39.446.053 192.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 64.421 10.678Diğer Borçlar11 14.170 35.839.803İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 7.403 35.809.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.767 30.363Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 2.328.933 1.726.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 2.328.933 1.726.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.208.367Kısa Vadeli Karşılıklar31 6.765.437 2.837.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 6.765.437 2.837.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 237.429 188.874İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 237.429 188.874ARA TOPLAM50.064.810 40.795.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.064.810 40.795.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar11 43.187.863İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 43.187.863Uzun Vadeli Karşılıklar30 13.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.146Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.405.641 747.148TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.606.650 747.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.671.460 41.542.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.099.016 54.232.262Ödenmiş Sermaye4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)-17.877 -17.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-907Diğer Kazançlar (Kayıplar)-907Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.361.484 7.482.258Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.988.655 29.456.926Net Dönem Karı veya Zararı6.867.661 12.410.955TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.099.016 54.232.262TOPLAM KAYNAKLAR155.770.476 95.775.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 241.905.853 153.303Satışların Maliyeti45 -219.511.515TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.394.338 153.303BRÜT KAR (ZARAR)22.394.338 153.303Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.057.781 -6.492.151Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 1.263.145 2.563.280Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -14.616.621 -1.464.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.983.081 -5.239.623Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 752.207 19.526.472FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.735.288 14.286.849Finansman Giderleri51 -511 -11.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.734.777 14.274.989Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.867.116 -1.864.034Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -1.208.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -658.749 -1.864.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.867.661 12.410.955DÖNEM KARI (ZARARI)6.867.661 12.410.955Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.867.661 12.410.955Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar907 -22.496.332Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52 -28.952.301Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 1.163 86.463Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-256 6.369.506Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -256 6.369.506Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)907 -22.496.332TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.868.568 -10.085.377Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.868.568 -10.085.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910102BIST