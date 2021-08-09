***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34 12.410.955 -12.410.955 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 -3.376 45.360 41.984 41.984Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 -3.376 7.482.258 41.867.881 45.360 54.274.246 54.274.246Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34 6.867.661 -6.867.661 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 -6.191 18.053.213 18.047.022 18.047.022Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)247.978 247.978 247.978Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 -7.098 29.361.484 27.104.294 18.053.213 79.394.016 79.394.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-560.617 621Dönem Karı (Zararı)33 18.053.213 45.360Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.538.627 3.890.579Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 3.578.168 3.724.066Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9-11-30-49 -2.054.935 4.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 2.273 4.691Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.057.208 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29-54 2.767.416 33.718Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 247.978 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 128.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.152.457 -3.935.318Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -31.697.827 -39.243.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-17 987.588 603.205Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -41.284.192 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 43.350.300 34.610.193Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 5.491.674 95.079Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-560.617 621YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI544.030 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 544.030 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.587 621NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.587 621DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 22.391 4.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.804 5.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.804 22.391Ticari Alacaklar82.803.355 51.105.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 82.803.355 51.105.528Diğer Alacaklar882.215 932.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 882.215 932.215Stoklar13 69.385.201 28.101.009Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 8.580.809 9.591.987Diğer Dönen Varlıklar17 81.590 8.000ARA TOPLAM161.738.974 89.761.130TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR161.738.974 89.761.130DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11 8.080 8.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.080 8.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.000.000 3.000.000Maddi Duran Varlıklar20 5.676.384 6.438.412Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 53.202.684 56.562.854Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 53.202.684 56.562.854TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.887.148 66.009.346TOPLAM VARLIKLAR223.626.122 155.770.476KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar82.796.353 39.446.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 82.796.353 39.446.053Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 66.622 64.421Diğer Borçlar148.000 14.170İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 141.233 7.403İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.767 6.767Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.465.331 2.328.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 4.465.331 2.328.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 3.446.688 1.208.367Kısa Vadeli Karşılıklar4.708.229 6.765.437Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 4.708.229 6.765.437Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.306.216 237.429ARA TOPLAM96.937.439 50.064.810TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.937.439 50.064.810UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar43.100.000 43.187.863İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 43.100.000 43.187.863Uzun Vadeli Karşılıklar23.674 13.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 23.674 13.146Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 4.170.993 1.405.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.294.667 44.606.650TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER144.232.106 94.671.460ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.394.016 61.099.016Ödenmiş Sermaye34 4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)34 -17.877 -17.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -7.098 -907Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -7.098 -907Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 29.361.484 29.361.484Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 27.104.294 19.988.655Net Dönem Karı veya Zararı34 18.053.213 6.867.661TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.394.016 61.099.016TOPLAM KAYNAKLAR223.626.122 155.770.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 376.528.500 38.698.241 184.177.718 18.381.086Satışların Maliyeti45 -363.635.152 -34.609.241 -179.699.056 -17.610.330TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.893.348 4.089.000 4.478.662 770.756BRÜT KAR (ZARAR)12.893.348 4.089.000 4.478.662 770.756Genel Yönetim Giderleri47-48 -621.268 -3.981.415 -291.992 -1.950.720Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 18.422.585 52.096 15.327.590 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -6.251.904 -9.322 -1.004.890 -54ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.442.761 150.359 18.509.370 -1.180.018Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 250.570 0 250.570 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.693.331 150.359 18.759.940 -1.180.018Finansman Gelirleri51 50.700 0 50.700 0Finansman Giderleri51 -476.714 -71.281 -476.714 -71.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.267.317 79.078 18.333.926 -1.251.250Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.214.104 -33.718 -5.057.894 6.793Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -3.446.688 0 -2.245.914 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -2.767.416 -33.718 -2.811.980 6.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.053.213 45.360 13.276.032 -1.244.457DÖNEM KARI (ZARARI)18.053.213 45.360 13.276.032 -1.244.457Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.053.213 45.360 13.276.032 -1.244.457Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.191 3.376 4.032 -37.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 8.255 4.328 5.556 4.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.064 -952 -1.524 -41.463Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -2.064 -952 -1.524 -41.463Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.191 3.376 4.032 -37.135TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.059.404 48.736 13.280.064 -1.281.592Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.059.404 48.736 13.280.064 -1.281.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956493BIST