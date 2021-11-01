***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34 12.410.955 -12.410.955 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 -5.313 -7.142.986 -7.148.209 -7.148.209Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 -5.313 7.482.258 41.867.881 -7.142.896 47.084.053 47.084.053Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.867.661 -6.867.661 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 -3.964 10.347.751 10.343.787 10.343.787Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)7.116 7.116Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)247.978 247.978 247.978Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -10.761 -4.871 29.361.484 27.104.294 10.347.751 71.697.897 71.697.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-551.202 -100.613Dönem Karı (Zararı)33 10.347.751 -7.142.896Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.394.354 7.091.811Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 5.345.122 7.274.555Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9-11-30-49 -2.055.454 3.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 1.754 3.432Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.057.208 0Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler34 7.116 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29-54 849.592 -186.176Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 247.978 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.286.725 -49.528Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -24.344.434 7.333.751Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-17 1.478.225 3.275.406Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 28.101.009 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -32.018.555 -20.948.301Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 11.497.030 10.289.616Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-544.620 -100.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -6.582YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI544.029 96.909Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 544.029 96.909FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.173 -3.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.173 -3.704DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 22.391 4.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 15.218 1.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 15.218 22.391Ticari Alacaklar83.124.083 51.105.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 83.124.083 51.105.528Diğer Alacaklar892.215 932.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 892.215 932.215Stoklar13 0 28.101.009Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 8.118.522 9.591.987Diğer Dönen Varlıklar17 43.240 8.000ARA TOPLAM92.193.278 89.761.130TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.193.278 89.761.130DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11 8.080 8.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.080 8.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.000.000 3.000.000Maddi Duran Varlıklar20 5.589.515 6.438.412Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 51.522.600 56.562.854Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 51.522.600 56.562.854TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.120.195 66.009.346TOPLAM VARLIKLAR152.313.473 155.770.476KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar15.101.619 39.446.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 15.101.619 39.446.053Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 26.000 64.421Diğer Borçlar182.990 14.170İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 176.223 7.403İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.767 6.767Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.042.010 2.328.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 9.042.010 2.328.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 4.737.213 1.208.367Kısa Vadeli Karşılıklar4.708.229 6.765.437Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 4.708.229 6.765.437Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.450.000 237.429ARA TOPLAM35.248.061 50.064.810TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.248.061 50.064.810UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar43.100.000 43.187.863İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 43.100.000 43.187.863Uzun Vadeli Karşılıklar30 13.603 13.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.603 13.146Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 2.253.912 1.405.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.367.515 44.606.650TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER80.615.576 94.671.460ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.697.897 61.099.016Ödenmiş Sermaye34 4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)34 -10.761 -17.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -4.871 -907Diğer Kazançlar (Kayıplar)-4.871 -907Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 29.361.484 29.361.484Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 27.104.294 19.988.655Net Dönem Karı veya Zararı34 10.347.751 6.867.661TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.697.897 61.099.016TOPLAM KAYNAKLAR152.313.473 155.770.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 583.528.500 39.491.338 207.000.000 793.097Satışların Maliyeti45 -564.700.437 -34.609.241 -201.065.285 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.828.063 4.882.097 5.934.715 793.097BRÜT KAR (ZARAR)18.828.063 4.882.097 5.934.715 793.097Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.239.749 -7.616.397 -618.481 -3.634.982Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 21.320.653 213.175 2.898.068 161.079Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -22.815.911 -5.251.703 -16.564.007 -5.242.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.093.056 -7.772.828 -8.349.705 -7.923.187Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 250.570 444.269 0 444.269FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.343.626 -7.328.559 -8.349.705 -7.478.918Finansman Gelirleri51 42.232 0 -8.468 0Finansman Giderleri51 -451.302 -513 25.412 70.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.934.556 -7.329.072 -8.332.761 -7.408.150Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.586.805 186.176 627.299 219.894Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -4.737.213 0 -1.290.525 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -849.592 186.176 1.917.824 219.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.347.751 -7.142.896 -7.705.462 -7.188.256DÖNEM KARI (ZARARI)10.347.751 -7.142.896 -7.705.462 -7.188.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.347.751 -7.142.896 -7.705.462 -7.188.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.964 5.313 -2.227 1.937Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 5.285 6.811 -2.970 2.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.321 -1.498 743 -546Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -1.321 -1.498 743 -546Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.964 5.313 -2.227 1.937TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.351.715 -7.137.583 -7.707.689 -7.186.319Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.351.715 -7.137.583 -7.707.689 -7.186.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973874BIST