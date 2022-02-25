***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262Transferler34 21.879.226 -9.468.271 -12.410.955Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 -907 6.867.661 6.866.754 6.866.754Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016Hatalara İlişkin Düzeltmeler-900.605 900.605Transferler34 369.950 6.497.711 -6.867.661Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 2.206.750 1.425 9.198.065 11.406.240 11.406.240Kar Payları-1.432.083 -1.432.083 -1.432.083Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)7.116 7.116 7.116Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)247.978 247.978 247.978Dönem Sonu Bakiyeler4.900 -10.761 2.206.750 518 28.830.829 26.202.866 9.198.065 71.328.267 71.328.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-551.694 -195.270Dönem Karı (Zararı)34 9.198.065 6.867.661Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.135.558 12.353.640Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 7.081.406 7.223.857Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.766.866 4.471.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 10.962 11.983Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 -3.777.828 4.459.051Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler34 7.116 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 1.565.924 658.749Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler247.978 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.446.652 -19.416.571Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 42.279.219 -50.848.229Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-17 -48.308.404 11.003.616Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 28.101.009 -28.101.009Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -39.312.382 39.253.223Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler