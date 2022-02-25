***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 18:29
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262
Transferler
34 21.879.226 -9.468.271 -12.410.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -907 6.867.661 6.866.754 6.866.754
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-900.605 900.605
Transferler
34 369.950 6.497.711 -6.867.661
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 2.206.750 1.425 9.198.065 11.406.240 11.406.240
Kar Payları
-1.432.083 -1.432.083 -1.432.083
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
7.116 7.116 7.116
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
247.978 247.978 247.978
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900 -10.761 2.206.750 518 28.830.829 26.202.866 9.198.065 71.328.267 71.328.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-551.694 -195.270
Dönem Karı (Zararı)
34 9.198.065 6.867.661
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.135.558 12.353.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 7.081.406 7.223.857
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.766.866 4.471.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 10.962 11.983
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -3.777.828 4.459.051
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
34 7.116 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 1.565.924 658.749
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
247.978 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.446.652 -19.416.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 42.279.219 -50.848.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -48.308.404 11.003.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 28.101.009 -28.101.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -39.312.382 39.253.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler