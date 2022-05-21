***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016Transferler6.867.661 -6.867.661 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.159 4.777.181 4.779.340 4.779.340Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.159 2.159 2.159Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)247.978 247.978 247.978Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 1.252 29.361.484 27.104.294 4.777.181 66.126.334 2.159 66.128.493Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -10.761 2.206.750 518 28.830.829 26.202.866 9.198.065 71.328.267 71.328.267Transferler9.198.065 -9.198.065 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.990 3.442.816 0 3.469.806Dönem Karı (Zararı)0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -10.761 2.206.750 27.508 28.830.829 35.400.931 3.442.816 74.798.073 0 74.798.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.439.453 48.660Dönem Karı (Zararı)3.442.816 4.777.181Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.442.816 4.777.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler354.206 2.037.797Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.616.709 1.830.271Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler68.111 4.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 68.111 4.112Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-365.881 -44.564Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-964.733 247.978Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -964.733 247.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.616.475 -6.766.318Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.256.343 -3.406.121İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.256.343 -3.406.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler51.337.815 390.437İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)51.337.815 390.437Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-114.259.119 -11.536.463Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler132.597.521 6.738.490İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)132.597.521 6.738.490Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.036.349 1.047.339İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.036.349 1.047.339Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.819.453 48.660Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 380.000 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.463.051 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.594.242 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.594.242 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-131.191 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -131.191 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.598 48.660Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.598 48.660DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.726 22.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 38.324 71.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri38.324 14.726Ticari Alacaklar81.702.652 8.826.309İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar81.702.652 8.826.309Diğer Alacaklar883.428 882.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar883.428 882.215Stoklar114.259.119 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.548.494 7.710.170Diğer Dönen Varlıklar0 50.248.221ARA TOPLAM203.432.017 67.681.641TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR203.432.017 67.681.641DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar78.949 8.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar78.949 8.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.642.000 5.642.000Maddi Duran Varlıklar4.860.554 5.413.316Maddi Olmayan Duran Varlıklar48.280.250 49.842.515TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.861.753 60.905.911TOPLAM VARLIKLAR262.293.770 128.587.552KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar132.731.192 133.671İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar132.731.192 133.671Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar135.277 179.562Diğer Borçlar1.327.117 1.532.152İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.327.117 244.869İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 1.287.283Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.881.206İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.881.206Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.808.728 2.459.093Kısa Vadeli Karşılıklar2.987.609 2.987.609Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.987.609 2.987.609Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.777.253 1.683.076ARA TOPLAM141.767.176 10.856.369TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.767.176 10.856.369UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar43.100.000 43.100.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar43.100.000 43.100.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar49.999 15.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar49.999 15.626Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.578.522 3.287.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.728.521 46.402.916TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER187.495.697 57.259.285ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.798.073 71.328.267Ödenmiş Sermaye4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)-10.761 -10.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.234.258 2.207.268Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.206.750 2.206.750Diğer Kazançlar (Kayıplar)27.508 518Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.830.829 28.830.829Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.400.931 26.202.866Net Dönem Karı veya Zararı3.442.816 9.198.065TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.798.073 71.328.267TOPLAM KAYNAKLAR262.293.770 128.587.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat71.375.501 192.350.782Satışların Maliyeti-64.526.931 -183.936.096TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.848.570 8.414.686BRÜT KAR (ZARAR)6.848.570 8.414.686Genel Yönetim Giderleri-1.713.162 -329.276Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.871.478 3.094.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.952.018 -5.247.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.054.868 5.933.391Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler964.733 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.019.601 5.933.391Finansman Gelirleri68.990 0Finansman Giderleri-11.656 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.076.935 5.933.391Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri365.881 -1.156.210Dönem Vergi (Gideri) Geliri-349.635 -1.200.774Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri715.516 44.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.442.816 4.777.181DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)3.442.816 4.777.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.442.816 4.777.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar33.738 2.699Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33.738 2.699Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.748 -540Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.748 -540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.748 -540DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.990 2.159TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.469.806 4.779.340Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.469.806 4.779.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031615BIST