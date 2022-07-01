***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 36.219.035 27.249.973 -6.240.405 4.322.919 66.433.645 66.433.645Transferler21.136.800 -16.813.881 -4.322.919 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.984.493 6.729.236 22.713.729 22.713.729Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 52.203.528 48.386.773 -23.054.286 6.729.236 89.147.374 89.147.374Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 52.203.528 48.386.773 -23.054.286 6.729.236 89.147.374 89.147.374Transferler-670.975 7.400.211 -6.729.236Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)90.609.273 35.615.180 126.224.453 126.224.453Kar Payları-1.432.083 -1.432.083 -1.432.083Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)7.116 7.116 7.116Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -10.761 142.812.801 47.715.798 -17.086.158 35.615.180 213.946.860 213.946.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.984.634 789.134Dönem Karı (Zararı)35.615.180 6.729.236Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler42.910.015 29.818.317Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.151.876 9.241.643Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.250.113 13.994.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.770Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.597.570 4.256.018Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler340.687 9.738.380Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler25.381.480Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25.381.480Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.347.507 7.004.831Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler279.265 -422.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-132.509.829 -35.758.419Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler38.044.387 -65.115.074Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-163.899.853 10.935.839Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler42.203.734 -42.144.902Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.642.523 52.656.147Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.582Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.942.958 7.864.026Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-151.950 45.545Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-53.984.634 789.134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI645.991 898.735Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri638.875 898.735Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler7.116FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.432.083Ödenen Temettüler-1.432.083YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.770.726 1.687.869Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi54.763.460 -1.670.419NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.266 17.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.391 4.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.125 22.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.125 22.391Ticari Alacaklar8.943.319 55.769.078İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.943.319 55.769.078Diğer Alacaklar906.110 932.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 906.110 932.215Stoklar7 0 42.203.734Diğer Dönen Varlıklar9 173.525.044 9.599.305ARA TOPLAM183.389.598 108.526.723TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR183.389.598 108.526.723DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8.299 8.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.299 8.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.795.458 24.261.732Maddi Duran Varlıklar11 3.746.283 3.650.141Maddi Olmayan Duran Varlıklar113.804.626 71.124.522Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 113.804.626 71.124.522TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.354.666 99.044.475TOPLAM VARLIKLAR306.744.264 207.571.198KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar138.676 52.781.199İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 138.676 52.781.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar184.758 64.421Diğer Borçlar1.532.152 14.170İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.532.152 14.170Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.935.672 2.328.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.935.672 2.328.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.529.546 1.005.935Kısa Vadeli Karşılıklar7.967.288Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.967.288Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.731.775 237.429ARA TOPLAM8.052.579 64.399.375TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.052.579 64.399.375UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar44.391.417 43.187.863İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 44.391.417 43.187.863Uzun Vadeli Karşılıklar6.670 6.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 6.670 6.482Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40.346.738 10.830.104TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.744.825 54.024.449TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER92.797.404 118.423.824ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar213.946.860 89.147.374Ödenmiş Sermaye15 4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)-10.761 -17.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)142.812.801 52.203.528Yabancı Para Çevrim Farkları142.812.801 52.203.528Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.715.798 48.386.773Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.086.158 -23.054.286Net Dönem Karı veya Zararı35.615.180 6.729.236TOPLAM ÖZKAYNAKLAR213.946.860 89.147.374TOPLAM KAYNAKLAR306.744.264 207.571.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 860.459.035 220.519.812Satışların Maliyeti45 -804.645.996 -195.752.183TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.813.039 24.767.629BRÜT KAR (ZARAR)55.813.039 24.767.629Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.512.944 -1.680.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 22.664.856 4.713.494Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -341.519 -14.489.026ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)76.623.432 13.312.032Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 0 422.555Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -25.660.745 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.962.687 13.734.587Finansman Giderleri51 0 -520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.962.687 13.734.067Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.347.507 -7.004.831Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -1.675.561 -960.390Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -13.671.946 -6.044.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.615.180 6.729.236DÖNEM KARI (ZARARI)35.615.180 6.729.236Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35.615.180 6.729.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 7,26840000 1,37330000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 48 7,26840000 1,37330000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar90.609.273 15.984.493Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 90.609.273 15.984.493Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.609.273 15.984.493TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.224.453 22.713.729Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları126.224.453 22.713.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040852BIST