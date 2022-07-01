***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.07.2022 18:50
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 36.219.035 27.249.973 -6.240.405 4.322.919 66.433.645 66.433.645
Transferler
21.136.800 -16.813.881 -4.322.919 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.984.493 6.729.236 22.713.729 22.713.729
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 52.203.528 48.386.773 -23.054.286 6.729.236 89.147.374 89.147.374
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 52.203.528 48.386.773 -23.054.286 6.729.236 89.147.374 89.147.374
Transferler
-670.975 7.400.211 -6.729.236
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.609.273 35.615.180 126.224.453 126.224.453
Kar Payları
-1.432.083 -1.432.083 -1.432.083
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
7.116 7.116 7.116
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -10.761 142.812.801 47.715.798 -17.086.158 35.615.180 213.946.860 213.946.860
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.984.634 789.134
Dönem Karı (Zararı)
35.615.180 6.729.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.910.015 29.818.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.151.876 9.241.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.250.113 13.994.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.770
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.597.570 4.256.018
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
340.687 9.738.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.381.480
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25.381.480
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.347.507 7.004.831
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
279.265 -422.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-132.509.829 -35.758.419
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.044.387 -65.115.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.899.853 10.935.839
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
42.203.734 -42.144.902
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.642.523 52.656.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.582
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.942.958 7.864.026
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-151.950 45.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.984.634 789.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
645.991 898.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
638.875 898.735
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
7.116
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.432.083
Ödenen Temettüler
-1.432.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.770.726 1.687.869
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
54.763.460 -1.670.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.266 17.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.391 4.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.125 22.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.125 22.391
Ticari Alacaklar
8.943.319 55.769.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.943.319 55.769.078
Diğer Alacaklar
906.110 932.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 906.110 932.215
Stoklar
7 0 42.203.734
Diğer Dönen Varlıklar
9 173.525.044 9.599.305
ARA TOPLAM
183.389.598 108.526.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
183.389.598 108.526.723
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8.299 8.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.299 8.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.795.458 24.261.732
Maddi Duran Varlıklar
11 3.746.283 3.650.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
113.804.626 71.124.522
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 113.804.626 71.124.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.354.666 99.044.475
TOPLAM VARLIKLAR
306.744.264 207.571.198
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
138.676 52.781.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 138.676 52.781.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
184.758 64.421
Diğer Borçlar
1.532.152 14.170
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.532.152 14.170
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.935.672 2.328.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.935.672 2.328.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.529.546 1.005.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.967.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.967.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.731.775 237.429
ARA TOPLAM
8.052.579 64.399.375
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.052.579 64.399.375
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
44.391.417 43.187.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 44.391.417 43.187.863
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.670 6.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.670 6.482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40.346.738 10.830.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.744.825 54.024.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.797.404 118.423.824
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.946.860 89.147.374
Ödenmiş Sermaye
15 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.761 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
142.812.801 52.203.528
Yabancı Para Çevrim Farkları
142.812.801 52.203.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.715.798 48.386.773
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.086.158 -23.054.286
Net Dönem Karı veya Zararı
35.615.180 6.729.236
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.946.860 89.147.374
TOPLAM KAYNAKLAR
306.744.264 207.571.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 860.459.035 220.519.812
Satışların Maliyeti
45 -804.645.996 -195.752.183
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.813.039 24.767.629
BRÜT KAR (ZARAR)
55.813.039 24.767.629
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.512.944 -1.680.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 22.664.856 4.713.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -341.519 -14.489.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.623.432 13.312.032
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 0 422.555
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -25.660.745 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.962.687 13.734.587
Finansman Giderleri
51 0 -520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.962.687 13.734.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.347.507 -7.004.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -1.675.561 -960.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -13.671.946 -6.044.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.615.180 6.729.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.615.180 6.729.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.615.180 6.729.236
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 7,26840000 1,37330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 48 7,26840000 1,37330000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
90.609.273 15.984.493
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 90.609.273 15.984.493
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.609.273 15.984.493
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.224.453 22.713.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
126.224.453 22.713.729
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040852
BIST