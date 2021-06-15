***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 09.07.2020 SAAT 14:00 'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 11.06.2021Genel Kurul Tarihi 09.07.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres ÇENGELDERE MH. ULUS CD. NO:25/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı 'nın seçimi.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.5 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul 'un onayına sunulması.6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Şirket iç yönergesinin güncellenmiş halinin Genel Kurul onayına sunulması8 - Şirket ‘imizin Borsa İstanbul yakın izleme pazarından, Borsa İstanbul alt pazara geçiş başvurusunun akıbeti ve başvurunun 31.12.2021 tarihli finansal tablolar ile yenilenmesi hakkında Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olmasına binaen, Yönetim Kurulu 'nun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı paralelinde, Şirket sermayesinin 4.900.000-TL ‘den 48.100.000-TL ‘si iç kaynaklardan bedelsiz olarak ve 47.000.000 TL ‘sinin bedelli olmak üzere 100.000.000-TL ‘ye artırılması kararının ve ilgili Ana Sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6ncı maddesi tadil tasarısının Genel Kurul onayına sunulması.10 - Şirket ‘in bilançosunda 2014 ve 2019 arası bulunan toplam 12.017.305,01-TL ‘lik Geçmiş Yıl Zararları ‘nın Geçmiş Yıl Karları ‘na mahsup edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması.11 - Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı paralelinde kar dağıtımının ve kar dağıtım tarihinin Genel Kurul'un onayına sunulması.12 - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız üyelere ödenecek ücretlerin tespiti, karara bağlanması ve Genel Kurul'un onayına sunulması.13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 05.03.2021 tarih ve 2021/04 sayılı atama kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev ‘i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun ‘nun 395 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.16 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.17 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.18 - Dilek ve öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CASA EMTİA 2020 YILI FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 CASA EMTİA KAR PAYI DAĞITIM AÇIKLAMASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 CASA EMTİA İÇ YÖNERGE.pdf - İç YönergeEK: 4 09.07.2021 CASA EMTİA 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 CASA EMTİA ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 'nun 09.07.2021 günü saat 14:00 ‘da şirket merkezi olan Çengeldere Mh. Ulus Cd. No:25/1 Beykoz / İSTANBUL adresinde toplanmasını katılanların oy birliği ile kabul etmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942436BIST