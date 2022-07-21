***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 OLAĞAN GENEL KURULU GÜNCELLEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni GÜNDEM GÜNCELLEMESİGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 07.07.2022Genel Kurul Tarihi 12.08.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres ÇENGELDERE MH. ULUS CD. NO:25/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Sermaye artırım başvurumuzun işlemden kaldırılmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı hakkında bilgi verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve müzakeresi,5 - Yeniden düzenlenen ve bağımsız denetim çalışmaları tamamlanan 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,6 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı‘nın 03.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-22313 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyarınca yeniden düzenlenen ve bağımsız denetim çalışmaları tamamlanan 2020 ve 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen Mustafa Ege Yazgan'ın geçici Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,9 - 2021 yılı kârına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin almış olduğu 2022/07 numaralı kararının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve onaya sunulması,11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,12 - 2021 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 ve 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,20 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un bilgi, görüş ve onayına sunulması,21 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un bilgi, görüş ve onayına sunulması,22 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Casa Emtia_2021 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Casa Emtia Revize Yıllık Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Casa Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Casa Emtia_2021 OGK Toplantı Davet Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, Şirket'in 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrı kararını teşkil eden 07.07.2022 tarih ve 2022/08 numaralı yönetim kurulu kararı kapsamında kabul edilen Şirket'in 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği ek hususların genel kurul gündemine alınması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimizin Bilgilendirme, Ücretlendirme, Kâr Dağıtım ile Bağış ve Yardım Politikaları'nın belirlenmesi sebebiyle yukarıda belirtilen tarihte ve üyelerin katılımı ile Şirket merkezinde toplanmış ve kurul gündemi yukarıdaki şekilde güncellenmiştir. (Karar no:2022/10)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047231BIST