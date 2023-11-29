***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2022 Yıllı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2023 Tarihinde saat 15:00 da aynı adreste İstanbul'da yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 28.11.2023Genel Kurul Tarihi 21.12.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Çengeldere Mah. Ulus Cad. No:25Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okuması ve müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü ve raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.7 - 2022 yılı karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin almış olduğu 2023/09 numaralı kararının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,10 - 2023 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi.11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ( 1.3.6 ve 1.3.7 ) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,16 - Şirket akaryakıt sektörü dağıtıcı lisansı başvuru işlemleri için gerekli işlemler ve başvurular yapılabilmesi için izin verilmesi17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Casa Emtia Genel Kurul İlanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu 'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek için 11 EKİM 2023 günü saat 15:00' de Çengelere Mah. Ulus Cad No:25 Beykoz/İSTANBUL adresinde olağan toplantıya çağrılmıştı.Yapılması gereken olağan genel kurulu çoğunluk sağlanamaması üzerine ertelenmişti, Bu kere şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı TTK nu ve ana sözleşmemiz gereğince ekseriyet aranmaksızın 21.12.2023 tarihinde aynı yerde saat 15:00'da aynı gündem maddeleri görüşülmek üzere toplanacaktır.Genel Kurul ile ilgili dökümanlar ekte PDF olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220932BIST