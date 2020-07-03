***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni2019 OLAĞAN GENEL KURULUNDA ONAYLANMIŞ VE AYRILMA HAKKI KULLANMAK İSTEYEN YATIRIMCI BULUNMAMAKTADIR.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854437BIST