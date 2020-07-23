***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Kar payı dağıtılmaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniKar payı dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu kararının, 2019 Genel Kurulumuzca da onaylanmasıİptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861453BIST