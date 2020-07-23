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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

23.07.2020 18:44
GÜNCEL HABERLER



***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Kar payı dağıtılmaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Kar payı dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu kararının, 2019 Genel Kurulumuzca da onaylanması
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861453


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 376,20 63.816.758 % 10,00  
ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
SRVGY 21,12 10.621.385 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6962 8,7399 % -0,04  
Frank 7,3704 7,4148 % 0,42  
Riyal 1,8188 1,8280 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.895 23,19  
Altın Gr. 417 417 4,54  
Cumhuriyet 2.710 2.735 37,00  
Tam 2.792 2.806 38,00  
Yarım 1.355 1.373 18,60  
Çeyrek 680 687 9,30  
Gümüş.Ons 22,77 22,81 -0,22  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 -0,05  
B. Petrol 44,11 44,11 -0,17  
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