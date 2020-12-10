***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Sermaye artırım süreci hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni08.12.2020 tarih ve E29833736-105.01.01.01-12546 sayılı SPK Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığı yazısına istinaden iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892683BIST