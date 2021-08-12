***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
12.08.2021 15:49
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirket sermayesinin 4.900.000-TL ‘den 48.100.000-TL ‘si iç kaynaklardan bedelsiz olarak ve 47.000.000 TL ‘sinin bedelli olmak üzere 100.000.000-TL ‘ye artırılması kapsamında hazırlanan İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Ekte sunulan İzahname Kurul tarafından incelenecek olup, İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahname'nin onaylanması durumunda SPK onaylı İzahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957591
BIST
15:461.440
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 29,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.441
En Düşük
1.420
15:468,5650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0599
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
15:4610,0727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0656
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,1666
En Düşük
10,0195
15:46480,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,80
|Açılış
|: 480,95
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler15:44
|VKFYO
|6,82
|27.518.208
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|88.333.849
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.784.902
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|148.064.177
|% 9,94
|
|MARKA
|5,56
|3.925.749
|% 9,88
|
|IDGYO
|3,27
|30.544.262
|% -9,92
|
|FADE
|8,81
|125.894.971
|% -8,42
|
|SELGD
|6,26
|34.709.889
|% -7,67
|
|EDIP
|3,80
|75.123.536
|% -7,54
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,19
|1.064.798.462
|% 2,68
|
|KRDMD
|8,09
|896.430.068
|% 2,66
|
|TUPRS
|98,50
|827.155.959
|% 2,07
|
|EREGL
|19,66
|593.774.228
|% 3,09
|
|GENIL
|14,38
|543.840.687
|% -5,70
|
|YKBNK
|2,50
|540.081.037
|% 3,31
|
|GARAN
|9,19
|1.064.798.462
|% 2,68
|
|KRDMD
|8,09
|896.430.068
|% 2,66
|
|GLYHO
|2,21
|155.526.876
|% -3,07
|
|PETKM
|5,92
|400.157.838
|% 2,60
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5597
|8,5646
|% -0,70
|
|Euro
|10,0652
|10,0717
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,8140
|11,8733
|% -0,91
|
|Frank
|9,2380
|9,2936
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2762
|2,2877
|% -0,72
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-3,52
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|-21,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|-22,64
|
|Yarım
|1.539
|1.580
|-10,96
|
|Çeyrek
|772
|790
|-5,47
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|-0,28
|
Seans Raporu
15:44
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15:59LOGO
Yüzde 7.91 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 419 adet işlem
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15:58MIPAZ
Yüzde 9.74 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 579, 622 adet işlem
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15:57DAGI
Yüzde 6.79 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 574, 711 adet işlem
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15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 68 artarak (% 2.35 ) 1, 552
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15:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VKFYO, ARTI