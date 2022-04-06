***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
06.04.2022 15:19
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket sermayesinin 4.900.000-TL ‘den 48.100.000-TL ‘si iç kaynaklardan bedelsiz olarak ve 47.000.000 TL ‘sinin bedelli olmak üzere 100.000.000-TL ‘ye artırılması kapsamında hazırlanan "revize" izahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Ekte sunulan İzahname Kurul tarafından incelenecek olup, İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu i zahname'nin onaylanması durumunda SPK onaylı İzahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016473
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:11
|KONKA
|15,09
|141.215.188
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.727.185
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.565.803
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.574.658
|% 9,95
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|ULUSE
|165,70
|7.528.847
|% 9,95
|
|BOBET
|4,69
|75.531.444
|% -8,04
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|GZNMI
|43,58
|15.943.279
|% -6,08
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|LIDER
|17,52
|198.843.458
|% -6,06
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|CEOEM
|11,16
|40.865.819
|% -6,06
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|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
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|THYAO
|34,84
|2.585.711.491
|% 0,99
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|PETKM
|9,99
|1.891.467.769
|% 2,46
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|ASELS
|25,70
|1.544.037.235
|% -1,23
|
|GARAN
|12,44
|1.248.717.543
|% -0,40
|
|TUPRS
|243,20
|1.188.799.555
|% 0,91
|
|ODAS
|2,05
|889.994.730
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,57
|665.670.214
|% -0,77
|
|PETKM
|9,99
|1.891.467.769
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,16
|743.524.549
|% -1,19
|
|AKBNK
|7,66
|958.009.590
|% -0,26
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7388
|14,7444
|% 0,21
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|Euro
|16,1077
|16,1159
|% 0,37
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|Sterlin
|19,2316
|19,3280
|% 0,19
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|Frank
|15,7450
|15,8399
|% -0,24
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|Riyal
|3,9174
|3,9370
|% 0,07
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,85
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|Altın Gr.
|911
|911
|-0,22
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|Cumhuriyet
|6.040
|6.131
|-50,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|-50,53
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-24,44
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-12,22
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|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,06
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|B. Petrol
|108
|108
|0,89
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