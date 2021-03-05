***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı kar/zararı ile ilgili olarak Genel Kurula yapılacak öneri Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)CASA, TREKRSS00014 Peşin 0,2922619 29,22619 15 0,2484226 24,84226Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)CASA, TREKRSS00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 05.03.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.KARARLAR :1- Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS'ye göre 6.867.661 TL ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre 5.024.853,11 TL net dönem karı oluşmuştur.2- Ekli kar dağıtım tablosunun kabulüne,3- Dönem karı elde edilen her sene temettü dağıtma politikasını benimseyen Şirketimizin, ortaklarına 2020 yılı dağıtılabilir net dönem karının % 30'u oranında nakit temettü dağıtılması hususunun genel kurula önerilmesine,katılanların oy birliği ile karar vermiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUCASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.900.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 147.918,8* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 8.734.777 5.985.243,314. Vergiler ( - ) 1.867.116 960.390,25. Net Dönem Kârı 6.867.661 5.024.853,116. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -251.242,66 -251.242,668. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.616.418,34 4.773.610,45Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 1.432.083,14 1.432.083,14* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 118.708,32 118.708,3217. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 5.065.626,88 3.222.81920. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.432.083,14 0,2922 29,22TOPLAM 1.432.083,14 0,2922 29,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915494BIST