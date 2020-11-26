***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.11.2020 00:21
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.11.2020 tarih ve BİAŞ-2-4781 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamadığın arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890056
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.323
18:057,9354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
7,9547
En Düşük
7,9274
18:059,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0086
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4902
En Düşük
9,4132
18:05460,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,56
|Açılış
|: 460,57
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
458,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|62,70
|6.709.152
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|16.624.923
|% 10,00
|
|CASA
|88,55
|5.400.520
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.639.304
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|3.618.930
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.689.347
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.374.860
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|862.141
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|3.463.579
|% -9,96
|
|AVTUR
|3,29
|37.958.047
|% -9,86
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|TUPRS
|92,90
|1.293.906.194
|% 3,11
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|854.133.853
|% -3,30
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9298
|7,9354
|% -0,21
|
|Euro
|9,4431
|9,4902
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,5834
|10,6364
|% -0,75
|
|Frank
|8,6962
|8,7486
|% -0,62
|
|Riyal
|2,1078
|2,1184
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|1,65
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,77
|48,77
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:57AVISA
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Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 33, 890.00 milyon TL de
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