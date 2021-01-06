***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.01.2021 09:43
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-44 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamadığın arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897300
BIST
11:161.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,78
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.500
11:167,3634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:169,0809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:16461,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,48
|Açılış
|: 461,48
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:16
|BRSAN
|29,92
|122.363.840
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.526.324
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|28.172.163
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|27.258.413
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|27.258.413
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,50
|1.158.434
|% -7,66
|
|NIBAS
|51,10
|5.140.376
|% -7,09
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|PETKM
|5,23
|556.559.475
|% -0,95
|
|GUBRF
|68,75
|550.516.452
|% -1,43
|
|TCELL
|16,89
|532.009.394
|% 2,36
|
|TKFEN
|18,02
|498.823.135
|% -1,04
|
|ASELS
|18,77
|379.088.224
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,55
|228.792.832
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,39
|319.921.965
|% 0,42
|
|PETKM
|5,23
|556.559.475
|% -0,95
|
|TSKB
|1,80
|116.329.665
|% 1,69
|
|KRDMD
|5,93
|372.332.739
|% 1,19
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3602
|7,3634
|% -0,31
|
|Euro
|9,0738
|9,0809
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0142
|10,0644
|% -0,24
|
|Frank
|8,3623
|8,4127
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9561
|1,9659
|% -0,40
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|1,02
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,20
|