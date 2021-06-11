***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.06.2021 09:50
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.06.2021 tarih ve BİAŞ-2-2381 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamadığın arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941904
BIST
11:081.462
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516,39
En Düşük
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|22,54
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|QNBFL
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|LUKSK
|54,50
|9.351.326
|% 9,31
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|LINK
|34,68
|12.344.919
|% 6,97
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|EUKYO
|5,74
|933.445
|% 6,10
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|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
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|YESIL
|3,16
|15.734.515
|% -9,97
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|SKTAS
|4,42
|10.423.207
|% -8,87
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|TKURU
|162,10
|2.424.309
|% -7,48
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|ATATP
|29,84
|38.221.293
|% -5,63
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|GARAN
|8,53
|483.832.465
|% 0,59
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|THYAO
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|325.215.072
|% 0,42
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|ASELS
|15,90
|303.423.032
|% 1,27
|
|FENER
|36,74
|282.762.779
|% 0,55
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|TUPRS
|105,10
|256.642.732
|% 1,94
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|EKGYO
|2,16
|211.938.332
|% 0,00
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|YKBNK
|2,31
|197.833.772
|% 0,87
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|ZRGYO
|1,63
|137.174.046
|% 0,62
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|GARAN
|8,53
|483.832.465
|% 0,59
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|BOBET
|5,06
|208.764.186
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% -1,17
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|Euro
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|10,1494
|% -1,25
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|Sterlin
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|Frank
|9,2434
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|% -1,49
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|Riyal
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|2,2182
|% -1,49
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|11:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-2,69
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|Altın Gr.
|506
|506
|-8,28
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|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
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|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
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|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
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|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
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|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,15
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|7,51
|-0,08
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