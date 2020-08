***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 44649743-663.02-E.12766 sayılı Kurul Kararı çerçevesindeEski yönetimlerce verilmiş sipariş avansları hususunda aşağıda listesi bulunan davaların açıldığı ve 30/03/2015 tarihinde Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( eski adıyla Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi) ile eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Ildız arasında imzalanmış olan pay devir sözleşmesine aykırılık nedeniyle şirket hisselerinden haksız kazanç elde eden Aydın Ildız aleyhine söz konusu zararın tazmini için arabulucuk başurusu yapılmıştır.Süreçlerle ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.1. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Murat Kibar - Kibar Balıkçılık Soruşturma numarası 2020/1159672. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Elif Tuncer Soruşturma numarası 2020/1159643. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Alfa Laval Mak. Soruşturma numarası 2020/1159614. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Ayanoğlu Balıkçılık- Ahmet Ayan Soruşturma numarası 2020/1159595. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Alaattin Günaydın - Balık Avcılığı Ümit Ulu Soruşturma numarası 2020/1159566. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Fırtına Balıkçılık Ltd. Şti. Soruşturma numarası 2020/1159417. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Muammer Kaya Soruşturma numarası 2020/1159448. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Köroğlu Balıkçılık - Ekrem Köroğlu Soruşturma numarası 2020/1159429. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Özsandıkçılar Su Ürünleri A.Ş Soruşturma numarası 2020/11586710. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli İsmail Güzel - Özdemir Balıkçılık Soruşturma numarası 2020/11586411. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Murat Kibar - Mehmet Aktaş Soruşturma numarası 2020/11585712. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Abal Balıkçılık Soruşturma numarası 2020/11586613. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Ahmet Başlantı Soruşturma numarası 2020/11585514. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Aktaş Balıkçılık Ltd. Şti. Soruşturma numarası 2020/11584815. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Yenidoğa İnşaat Soruşturma numarası 2020/11583116. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Mustafa Kuru - Ahmet Kuru Soruşturma numarası 2020/11593917. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Aktaşlar 1 Balıkçılık Soruşturma numarası 2020/11587118. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Şerafettin Aydın - Mustafa Büyükoğlu - Mücadele Kardeşler Arhavi Tarım ve Su Ürünleri Soruşturma numarası 2020/11594019. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Muhammet Kuru - Kuruoğlu Balıkçılık Soruşturma numarası 2020/ 11584420. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Huzur Mimarlık Ltd. Şti. Soruşturma numarası 2020/11584221. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Naturdem Makina Soruşturma numarası 2020/11583322. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli A.S.M Arıtma Sistemleri Soruşturma numarası 2020/11586023. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Nazım Yılmaz Soruşturma numarası 2020/11585924. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Sağıroğlu Yapı Ltd. Şti. Soruşturma numarası 2020/11584025. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Osman Ertuğral Soruşturma numarası 2020/11583726. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Şüpheli Can Kardeşler Su Ürünleri Soruşturma numarası 2020/115836Kamuoyunun bilgisine sunarız.