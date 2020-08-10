***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2020 18:06
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (yüklenici) ile 20 Aralık 2013 tarihinde imzalanan satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yüklenici tarafından inşaatı yapılmakta olan Trabzon Marin City Projesi ile ilgili olarak, Özgün Gıda tarafından gönderilen, inşaatların gelişim süreciyle ilgili rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867353
BIST
17:581.075
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.056
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|KUTPO
|28,60
|14.666.248
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.478.409
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|291.161
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|4.755.864
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.485
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.050.829
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.356.208
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|17,99
|2.543.731.682
|% 7,15
|
|EKGYO
|2,00
|1.657.619.437
|% 2,04
|
|GARAN
|6,57
|932.022.701
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,57
|809.111.311
|% 1,64
|
|KARSN
|2,92
|595.074.401
|% 7,75
|
|EKGYO
|2,00
|1.657.619.437
|% 2,04
|
|KARSN
|2,92
|595.074.401
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,77
|514.425.324
|% 4,14
|
|TSKB
|1,08
|157.407.553
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|199.004.672
|% 1,48
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3029
|7,3105
|% 0,27
|
|Euro
|8,5950
|8,6051
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,5417
|9,5896
|% 0,58
|
|Frank
|7,9636
|8,0116
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9442
|1,9540
|% 0,31
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|17:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.035
|2.036
|0,56
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
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|Gümüş.Ons
|28,91
|28,93
|0,61
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|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,15
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|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
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