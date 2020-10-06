***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzgün Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti. ile 20.12.2013 tarihinde imzalanan satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, inşaatı yapılmakta olan Trabzon Marin City projesi ile ilgili olarak, gönderilen rapor ekte olup, hak sahiplerine oturum için anahtar teslimlerine başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878547BIST