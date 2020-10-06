***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 13:21
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti. ile 20.12.2013 tarihinde imzalanan satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, inşaatı yapılmakta olan Trabzon Marin City projesi ile ilgili olarak, gönderilen rapor ekte olup, hak sahiplerine oturum için anahtar teslimlerine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878547
BIST
14:431.170
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|: 1.165
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En Düşük
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|YAPRK
|85,80
|1.701.671
|% 10,00
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|FORMT
|4,84
|37.517.318
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.946.286
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.984.394
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
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|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
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|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
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|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|681.917
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.295.050.436
|% 1,53
|
|ODAS
|3,31
|998.168.681
|% 9,60
|
|SISE
|6,97
|832.096.787
|% -0,71
|
|TURSG
|6,24
|556.257.729
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,68
|462.405.510
|% 2,68
|
|ODAS
|3,31
|998.168.681
|% 9,60
|
|GARAN
|7,29
|1.295.050.436
|% 1,53
|
|ZOREN
|2,68
|462.405.510
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,80
|282.450.862
|% 1,69
|
|SISE
|6,97
|832.096.787
|% -0,71
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7657
|7,7692
|% 0,06
|
|Euro
|9,1618
|9,1674
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0322
|10,0825
|% -0,17
|
|Frank
|8,4698
|8,5208
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0649
|2,0753
|% 0,06
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.917
|1.918
|4,16
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.151
|3.229
|7,81
|
|Yarım
|1.523
|1.562
|3,77
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,02
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|0,76
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