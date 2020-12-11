***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 14:42
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sermaye Piyaası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı 'nın 08.12.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-12546 sayılı yazısı ile, 13.11.2020 tarihinde açıklandığı üzere, Şirketimizin esas sermaye sisteminde 4.900.000 TL olan ödenmiş sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Oytun PASTIRMA'nın 43.100.000 TL tutarındaki Şirketten alacağına karşılık tahsisli olarak satılmak üzere toplam 6.732.339 TL artırılarak 11.632.339 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebimiz olumsuz karşılanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892805
BIST
16:141.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.359
En Düşük
1.343
16:147,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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8,0280
En Düşük
7,8772
16:149,5744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
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9,7363
En Düşük
9,5637
16:14465,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,75
|Açılış
|: 465,00
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|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:14
|TMSN
|12,65
|204.914.096
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|53.138.696
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.320.233
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|29.764.344
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.794.775
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,34
|74.905.391
|% -6,58
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|SISE
|7,15
|2.135.718.154
|% -0,14
|
|GARAN
|9,41
|1.887.717.459
|% -0,95
|
|PETKM
|4,83
|1.379.073.574
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,60
|1.274.952.958
|% 3,02
|
|DOHOL
|3,12
|1.104.699.712
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.104.699.712
|% 2,30
|
|SISE
|7,15
|2.135.718.154
|% -0,14
|
|PETKM
|4,83
|1.379.073.574
|% 2,33
|
|ODAS
|3,66
|1.049.925.865
|% -5,67
|
|TSKB
|1,76
|490.665.918
|% -3,83
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8905
|7,8962
|% 0,07
|
|Euro
|9,5649
|9,5744
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,3344
|10,3862
|% -1,24
|
|Frank
|8,8335
|8,8867
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0973
|2,1078
|% -0,03
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,01
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|-10,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|-5,91
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-2,86
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|0,01
|