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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.12.2020 14:42



***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Sermaye Piyaası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı 'nın 08.12.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-12546 sayılı yazısı ile, 13.11.2020 tarihinde açıklandığı üzere, Şirketimizin esas sermaye sisteminde 4.900.000 TL olan ödenmiş sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Oytun PASTIRMA'nın 43.100.000 TL tutarındaki Şirketten alacağına karşılık tahsisli olarak satılmak üzere toplam 6.732.339 TL artırılarak 11.632.339 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebimiz olumsuz karşılanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892805


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