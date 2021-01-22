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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.01.2021 13:23



***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır Şirketimizin artan faaliyetlerine yüksek verimli insan kaynakları ile hizmet vermek ve her an denetlenebilir olma, kurumsal yönetim tebliğine uyum ve uygulamada artan kurumsallaşma faaliyetlerimiz gereği iki adet bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmıştır. Dr. Berra DOĞANER Kendisi Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Lisans, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi Doktora mezunudur.  IMKB, TSPB, TAKASBANK, MKK, GYODER, ULI, ITO, SPK, ATA MENKUL, MEKSA MENKUL, TMSF, ES MENKUL, MARBAŞ MENKUL, TURKISHYATIRIM gibi kıymetli kuruluşlarda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 35 yılı aşkın tecrübesini belirten detaylı CV 'si sunulmuştur.  Doç. Dr. Fikret KARTAL Kendisi İstanbul Üniversitesi İşletme Lisans, Maltepe  Üniversitesi Yüksek Lisans, Kadir Has Üniversitesi Doktora mezunudur. Kendisi aynı zamanda Inter University 'den Doçentliğini almıştır. KENTBANK d.d., SÜZER GRUBU, BİRLEŞİK FON BANKASI, TOPRAKBANK A.Ş. gibi kıymetli kuruluşlarda İcra Kurulu Üyeliği (Management Board Member), grup şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Grubu Başkanlığı ve banka müfettişi olmak üzere 20 yıllık tecrübesini belirten detaylı CV 'si sunulmuştur. Yukarıda belirtilen yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin tecrübeleri ve eğitimleri ile şirketimize ve ortaklarımıza yapacağı katma değerin herkese hayırlı olmasını ümit ederiz.   Alınan Kararlar: 1-Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hasan YALÇIN 'ın 22.01.2021 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan YALÇIN 'ın istifasının kabul edilmesine, 70546004220 T.C. kimlik nolu Fikret KARTAL' ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, 2-Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Baysal'ın 22.01.2021 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Baysal'ın istifasının kabul edilmesine, 36956124040 T.C. kimlik nolu Dr. Berra DOĞANER  'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, 3-İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi İsmail BAYSAL yerine Mustafa Özcan AKKUTLU ‘nun Riskin Erken saptanması Komitesi ‘ne atanmasına, 4-Şirketin 10.07.2020 Tarih ve 2020/08 Sayılı kararı ile düzenlenen imza yetkilerinin ve bu karara istinaden yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptal edilmesine, 5-55648043780 T.C. Kimlik No 'lu Oytun PASTIRMA ve 65182252562 T.C. Kimlik No 'lu Mustafa Özcan AKKUTLU 'nun, şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına, 6-Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 7-İş bu kararların tescil ve ilan edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903868


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