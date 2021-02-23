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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.02.2021 16:28



***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin gerek operasyonel faaliyetler, gerekse yatırımcılara karşı taşınan sorumluluk çerçevesinde sektör bilgisi, finansal yönetim ve denetim tecrübesi bulunan organizasyonun ve yönetim kadrosunun güçlendirilmesi prensibi paralelinde Kurumsal İletişim Direktörü olarak Sn. Tanya Hazal KAYSOYDU 24.02.2021 tarihi itibariyle görevlendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911841


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