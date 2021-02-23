***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 16:28
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin gerek operasyonel faaliyetler, gerekse yatırımcılara karşı taşınan sorumluluk çerçevesinde sektör bilgisi, finansal yönetim ve denetim tecrübesi bulunan organizasyonun ve yönetim kadrosunun güçlendirilmesi prensibi paralelinde Kurumsal İletişim Direktörü olarak Sn. Tanya Hazal KAYSOYDU 24.02.2021 tarihi itibariyle görevlendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911841
BIST
17:471.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -32,54
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:477,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
17:478,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0810
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
17:47410,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,96
|Açılış
|: 410,19
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PGSUS
|84,15
|943.063.848
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,71
|61.973.221
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.584.469
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.315.419
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.212.249
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|73.479.325
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.517.145
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.714.505
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|PETKM
|5,49
|4.227.170.910
|% 7,23
|
|THYAO
|13,30
|3.078.683.241
|% 5,22
|
|SASA
|36,32
|1.788.468.687
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,55
|1.682.334.313
|% 4,08
|
|KOZAL
|133,90
|1.594.256.325
|% -3,32
|
|PETKM
|5,49
|4.227.170.910
|% 7,23
|
|EKGYO
|2,35
|1.007.455.700
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|369.476.236
|% -9,17
|
|TSKB
|1,81
|612.425.144
|% 1,69
|
|SKBNK
|1,44
|426.943.191
|% -2,70
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0846
|7,0899
|% 0,98
|
|Euro
|8,6040
|8,6138
|% 0,95
|
|Sterlin
|9,9372
|9,9870
|% 1,01
|
|Frank
|7,8368
|7,8840
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8841
|1,8936
|% 0,99
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-10,76
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,38
|