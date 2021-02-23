***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin gerek operasyonel faaliyetler, gerekse yatırımcılara karşı taşınan sorumluluk çerçevesinde sektör bilgisi, finansal yönetim ve denetim tecrübesi bulunan organizasyonun ve yönetim kadrosunun güçlendirilmesi prensibi paralelinde Kurumsal İletişim Direktörü olarak Sn. Tanya Hazal KAYSOYDU 24.02.2021 tarihi itibariyle görevlendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911841BIST