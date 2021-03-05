***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak akaryakıt emtia ürünlerinden LPG ürününün Türkiye içi satışına dönük olarak,alım bedeli 2.300.000 TL ‘yi aşmayacak şekilde, lisans ve altyapısı hazır bir şirketin satın alınmasına yönelik görüşmeler ifa etmek üzereŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Oytun PASTIRMA ‘ya yetki verilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915492BIST