***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 18:06
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak akaryakıt emtia ürünlerinden LPG ürününün Türkiye içi satışına dönük olarak,
alım bedeli 2.300.000 TL ‘yi aşmayacak şekilde, lisans ve altyapısı hazır bir şirketin satın alınmasına yönelik görüşmeler ifa etmek üzere
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Oytun PASTIRMA ‘ya yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915492
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:058,9944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,26
|Açılış
|: 411,64
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|226,60
|109.279.659
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.385.940
|% 10,00
|
|KONTR
|97,90
|375.700.864
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.005.475
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|KENT
|389,70
|9.004.853
|% -10,00
|
|LINK
|46,98
|20.809.705
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|7.994.999
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|219.412.348
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.682.220
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.317.585.491
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.133.452.728
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.071.799.752
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|789.179.846
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|507.849.400
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|214.257.350
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5328
|7,5386
|% 0,36
|
|Euro
|8,9868
|8,9944
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,3767
|10,4288
|% -0,27
|
|Frank
|8,0631
|8,1116
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0003
|2,0103
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|2,36
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,04
|69,04
|2,30
|