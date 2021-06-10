***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 18:20
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu ‘muz toplanarak Şirket ‘imizin sermaye artırım sürecinin tamamlanması müteakibinde, faaliyet konusu akaryakıt dağıtım olan KRC Akaryakıt Dağıtım A.Ş. firması ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında birleşmeye yönelik ön
görüşmeler yapmaya ve konu hakkında yapılacak ilk olağan Genel Kurul ‘da gelişmelerin sunulmasına katılanların
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941798
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4260
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,1639
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4226
18:0510,2707
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -0,1963
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2658
18:05513,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -8,23
|Açılış
|: 513,41
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4208
|8,4259
|% -1,91
|
|Euro
|10,2650
|10,2734
|% -1,85
|
|Sterlin
|11,8855
|11,9451
|% -1,67
|
|Frank
|9,3686
|9,4250
|% -1,90
|
|Riyal
|2,2396
|2,2508
|% -1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|5,25
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,86
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem