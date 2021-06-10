***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu ‘muz toplanarak Şirket ‘imizin sermaye artırım sürecinin tamamlanması müteakibinde, faaliyet konusu akaryakıt dağıtım olan KRC Akaryakıt Dağıtım A.Ş. firması ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında birleşmeye yönelik öngörüşmeler yapmaya ve konu hakkında yapılacak ilk olağan Genel Kurul ‘da gelişmelerin sunulmasına katılanlarınoybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941798BIST