***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 22:42
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu ‘nun 06.05.2022 tarih ve 4 numaralı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ‘na yaptığı başvurumuz üzerine, Şirket sermayesinin 4.900.000-TL ‘den 100.000.000-TL ‘ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz 26.05.2022 tarih ve 26/774 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile işlemden kaldırılmıştır. İş bu husus yapılacak ilk Genel Kurul ‘un bilgi ve onayına sunulacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036278
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1505
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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En Düşük
16,7519
18:0518,4380
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.020,77
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1111
|17,1505
|% 2,37
|
|Euro
|18,3456
|18,4380
|% 2,59
|
|Sterlin
|21,3966
|21,5039
|% 1,75
|
|Frank
|17,4189
|17,5238
|% 1,53
|
|Riyal
|4,5478
|4,5706
|% 2,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|0,71
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,24
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|124
|124
|3,34
|