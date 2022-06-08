***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu ‘nun 06.05.2022 tarih ve 4 numaralı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ‘na yaptığı başvurumuz üzerine, Şirket sermayesinin 4.900.000-TL ‘den 100.000.000-TL ‘ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz 26.05.2022 tarih ve 26/774 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile işlemden kaldırılmıştır. İş bu husus yapılacak ilk Genel Kurul ‘un bilgi ve onayına sunulacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036278BIST