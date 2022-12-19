***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi19/12/2022Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYAKIN İZLEME PAZARIGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformALT PAZARBaşvuru Tarihi19/12/2022Başvuru SonucuAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 19.12.2022 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi çerçevesinde Şirket'imiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan, Alt Pazar'a geçişi için Borsa İstanbul A.Ş.'ne 19.12. 2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından yapılan başvuru neticesindeki gelişmeler Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda pay sahiplerimiz ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088476BIST