***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.08.2020 16:34
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TAHSİSLİ SERMAYE ARTTIRIMI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 4.900.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CASA, TREKRSS00014 4.900.000 43.100.000 879,59183 CASA, TREKRSS00014 Nâma 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 4.900.000 43.100.000,000 879,59183
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi OYTUN PASTIRMA
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2020
Ek Açıklamalar
2019 Olağan Genel Kurulu kararları doğrultusunda tahsisli sermaye arttırımına yönelik izin talebimiz, 04.08.2020 tarih ve 19306 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu 'na iletildiği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865400
BIST