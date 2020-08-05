***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TAHSİSLİ SERMAYE ARTTIRIMI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 4.900.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CASA, TREKRSS00014 4.900.000 43.100.000 879,59183 CASA, TREKRSS00014 Nâma 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 4.900.000 43.100.000,000 879,59183Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi OYTUN PASTIRMABildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.08.2020Ek Açıklamalar2019 Olağan Genel Kurulu kararları doğrultusunda tahsisli sermaye arttırımına yönelik izin talebimiz, 04.08.2020 tarih ve 19306 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu 'na iletildiği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865400BIST